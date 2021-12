I giornalisti fanno la “claque” a Draghi | Rampelli | “Neanche fosse la conferenza di Kim Jong-un” video

Leggi su secoloditalia

(Di mercoledì 22 dicembre 2021) Iche diventano supporter. Stiamo esagerando. “Sarebbe davvero sorprendente se il Quarto Potere avesse accolto con applausi il presidente del Consiglioin arrivo per lastampa di fine anno. Le immagini del resto parlano chiaro”. Ad esprimersi in merito agli scroscianti applausi arrivati sul premier non appena ha messo piede in sala stampa è Fabio. Dalcaricato qui in basso si può “gustare” – per modo di dire- l’arrivo del premier accompagnato dal battimano dei cronisti presenti. Il che è abbastanza imbarazzante. Iche si trasformano in “tifosi” non è spettacolo decoroso per le istituzioni e per la distanza critica che si dovrebbe mantenere tra i ruoli. L’ovazione sta diventando una cattiva abitudine. I ...