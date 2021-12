GF, la compagna di un Vip contro Katia Ricciarelli: “Bulla e misogina” (Di mercoledì 22 dicembre 2021) Nelle scorse ore nella Casa del Grande Fratello Vip 6, Katia Ricciarelli si è arrabbiata con Eva Grimaldi perché questa voleva partecipare alla compilazione della lista della spesa e gliene ha dette letteralmente di tutti i colori, minacciando addirittura di gettarla in piscina. Non si è fatta attendere la reazione della compagna e moglie di Eva, Imma Battaglia, che sui social ha attaccato fortemente la soprano. GF Vip, furibonda lite tra Katia Ricciarelli ed Eva Grimaldi: “Tu sei pazza!” La veterana della Casa del Grande Fratello Vip 6 e la new entry si sono scontrate per via della spesa GF Vip 6, Imma Battaglia difende la moglie Eva Grimaldi “Oggi al Grande Fratello mi sono trovata davanti ad ... Leggi su anticipazionitv (Di mercoledì 22 dicembre 2021) Nelle scorse ore nella Casa del Grande Fratello Vip 6,si è arrabbiata con Eva Grimaldi perché questa voleva partecipare alla compilazione della lista della spesa e gliene ha dette letteralmente di tutti i colori, minacciando addirittura di gettarla in piscina. Non si è fatta attendere la reazione dellae moglie di Eva, Imma Battaglia, che sui social ha attaccato fortemente la soprano. GF Vip, furibonda lite traed Eva Grimaldi: “Tu sei pazza!” La veterana della Casa del Grande Fratello Vip 6 e la new entry si sono scontrate per via della spesa GF Vip 6, Imma Battaglia difende la moglie Eva Grimaldi “Oggi al Grande Fratello mi sono trovata davanti ad ...

