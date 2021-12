“Fondo di sostegno ai comuni marginali” | oltre 5milioni a 34 paesi del Sannio

Leggi su anteprima24

(Di mercoledì 22 dicembre 2021) Tempo di lettura: 2 minuti“Adeguare immobili comunali e concederli gratuitamente a chi voglia avviare attività commerciali, artigianali o professionali; concedere contributi per l’avvio delle attività; incentivare chi si trasferisce neidelle aree interne attraverso aiuti per acquistare e ristrutturare una casa oppure concedendo loro gratuitamente un immobile per abitarci e per lavorare in smart working. Lo potranno fare 1187svantaggiati grazie al Decreto 30 settembre 2021 del Dipartimento per le politiche di coesione, pubblicato in Gazzetta Ufficiale nei giorni scorsi, che disciplina l’erogazione delle risorse per gli anni 2021-2023 a valere sul ‘diai” – così la senatrice del Movimento 5 Stelle, Danila De Lucia, in un ...