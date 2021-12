Flashmob del Coropop di?Ciro?Caravano (Di mercoledì 22 dicembre 2021) Neanche il tempo di archiviare un appuntamento che all’orizzonte se ne presenta uno nuovo. Giovedì 23 alle 17 l’Associazione Culturale Astronomia Corale Coropop, con circa 80 elementi uno degli ensemble più numerosi e attivi della città di Salerno, riscalderà i cuori della città con un flash mob dai balconi di Via Velia. Nel rispetto di tutte le regole vigenti e dell’Ordinanza n.28 (contenente “Disposizioni in materia di feste ed eventi”) di recente emessa dal Governatore Vincenzo De Luca, una selezione di cinquanta elementi del Coro, distribuiti per corda sui poggioli del Palazzo IlluminiAMO (interamente acceso da Nataluna a sostegno dell’iniziativa) rispolvererà i più famosi brani di Natale. Senza l’uso di microfoni, il direttore, il Maestro Ciro Caravano, noto al pubblico come uno dei cantanti e arrangiatore del gruppo vocale Neri per Caso, promette nuovi ... Leggi su cronachesalerno (Di mercoledì 22 dicembre 2021) Neanche il tempo di archiviare un appuntamento che all’orizzonte se ne presenta uno nuovo. Giovedì 23 alle 17 l’Associazione Culturale Astronomia Corale, con circa 80 elementi uno degli ensemble più numerosi e attivi della città di Salerno, riscalderà i cuori della città con un flash mob dai balconi di Via Velia. Nel rispetto di tutte le regole vigenti e dell’Ordinanza n.28 (contenente “Disposizioni in materia di feste ed eventi”) di recente emessa dal Governatore Vincenzo De Luca, una selezione di cinquanta elementi del Coro, distribuiti per corda sui poggioli del Palazzo IlluminiAMO (interamente acceso da Nataluna a sostegno dell’iniziativa) rispolvererà i più famosi brani di Natale. Senza l’uso di microfoni, il direttore, il Maestro Ciro Caravano, noto al pubblico come uno dei cantanti e arrangiatore del gruppo vocale Neri per Caso, promette nuovi ...

Ultime Notizie dalla rete : Flashmob del Canicattì. Inaugurato in piazza Roma, Borgalino, l'Albero delle Città. I bimbi del Crispi hanno realizzato un flashmob con delle candeline con le quali hanno formato un cuore proprio sulla scalinata. Ma ai bimbi non si può non regalare un sorriso, una speranza, un sogno,...

Canicattì, piazza Roma si illumina con l'albero ad uncinetto I bimbi del Crispi hanno realizzato un flashmob con delle candeline con le quali hanno formato un cuore proprio sulla scalinata. Ma ai bimbi non si può non regalare un sorriso, una speranza, un sogno,...

Flashmob del Coropop di Ciro Caravano Cronache Salerno Salerno: giovedì 23 flash mob del Coro pop Neanche il tempo di archiviare un appuntamento che all’orizzonte se ne presenta uno nuovo. Giovedì 23 alle ore 17.00 l’associazione culturale astronomia corale CoroPop, con ...

Flash mob per l’omicidio di Giri "Vittima di crudeltà e violenza" L’omicidio di Davide Giri, il ricercatore torinese di 30 anni, che frequentava la facoltà di scienze dell’informatica al Columbia University negli Stati Uniti d’America, è stato il motivo ispiratore d ...

