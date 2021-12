Enel X Pay: pagare online in modo, facile e veloce (Di mercoledì 22 dicembre 2021) La vita è troppo frenetica e il tempo sembra non essere mai abbastanza? Per rispondere a questa problematica Enel X, attraverso la Fintech Enel X Financial Services, ha ideato una soluzione smart che permette di semplificare e di velocizzare lo svolgimento di alcune azioni quotidiane legate ai pagamenti. Si tratta di Enel X Pay, che consente di effettuare il pagamento di pagoPA, bollettini postali e bancari, bollo auto in modo digitale, facile e rapido sia da sito, che da App che presso la rete di agenzie convenzionate.*. Come funziona Enel X Pay Enel X Pay è la soluzione ideata per semplificare le spese quotidiane e la gestione in tempo reale delle finanze. Con pochi semplici gesti è così possibile evitare lunghe file e attese agli sportelli bancari o postali, che ... Leggi su quifinanza (Di mercoledì 22 dicembre 2021) La vita è troppo frenetica e il tempo sembra non essere mai abbastanza? Per rispondere a questa problematicaX, attraverso la FintechX Financial Services, ha ideato una soluzione smart che permette di semplificare e di velocizzare lo svolgimento di alcune azioni quotidiane legate ai pagamenti. Si tratta diX Pay, che consente di effettuare il pagamento di pagoPA, bollettini postali e bancari, bollo auto indigitale,e rapido sia da sito, che da App che presso la rete di agenzie convenzionate.*. Come funzionaX PayX Pay è la soluzione ideata per semplificare le spese quotidiane e la gestione in tempo reale delle finanze. Con pochi semplici gesti è così possibile evitare lunghe file e attese agli sportelli bancari o postali, che ...

