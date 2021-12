È stata la mano di Dio nella shortlist degli Oscar 2022 (Di mercoledì 22 dicembre 2021) Per le nomination agli Oscar 2022 c'è ancora tempo – saranno annunciate l'8 febbraio – ma intanto l'Italia è in corsa. La pellicola È stata la mano di Dio di Paolo Sorrentino compare nella shortlist della categoria Miglior film internazionale: tra i 15 titoli che potrebbero essere selezionati per comporre la cinquina finale, Sorrentino c'è. Superare la selezione delle shortlist tra centinaia di film è già un bel traguardo, nel frattempo È stata la mano di Dio, è ufficialmente in lizza anche per i Golden Globe, sempre tra le pellicole internazionali. Oltre a Sorrentino, l'hanno spuntata altri favoriti della vigilia, tra cui la pellicola iraniana Un eroe di Asghar Farhadi, il film animato danese Flee di Jonas Poher Rasmussen, il ... Leggi su gqitalia (Di mercoledì 22 dicembre 2021) Per le nomination aglic'è ancora tempo – saranno annunciate l'8 febbraio – ma intanto l'Italia è in corsa. La pellicola Èladi Dio di Paolo Sorrentino comparedella categoria Miglior film internazionale: tra i 15 titoli che potrebbero essere selezionati per comporre la cinquina finale, Sorrentino c'è. Superare la selezione delletra centinaia di film è già un bel traguardo, nel frattempo Èladi Dio, è ufficialmente in lizza anche per i Golden Globe, sempre tra le pellicole internazionali. Oltre a Sorrentino, l'hanno spuntata altri favoriti della vigilia, tra cui la pellicola iraniana Un eroe di Asghar Farhadi, il film animato danese Flee di Jonas Poher Rasmussen, il ...

Agenzia_Ansa : 'E' stata la mano di Dio' di Paolo Sorrentino, il candidato per l'Italia, è entrato nella short list dei 15 miglior… - Corriere : Oscar: Sorrentino nella shortlist con «È stata la mano di Dio» - rtl1025 : ?? 'E' stata la mano di Dio' di Paolo #Sorrentino è entrato nella short list dei 15 migliori #film internazionali in corsa per gli #Oscar2022 - MontiFrancy82 : “È stata la mano di Dio” di #paolosorrentino nella shortlist dei 15 film in lizza per la candidatura nella categori… - AriannaAmbrosi0 : RT @ultimenotizie: Paolo #Sorrentino con ‘È stata la mano di Dio’ entra nella shortlist dei quindici migliori film internazionali, annuncia… -