DIRETTA Sassuolo-Bologna | segui la partita LIVE

(Di mercoledì 22 dicembre 2021) Alle 16.30 spazio ai primi due match di questo mercoledì di Serie A. Scendono in campo ildi Dionisi ed ildi Mihajlovic. Arrivati a questa fase della stagione, ognimette in palio punti importanti. Ogni squadra ha il suo obiettivo da perre, ed anche se siamo soltanto alla metà del campionato, Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A.

Advertising

infoitsport : Diretta Sassuolo Bologna/ Streaming video tv: match alla pari al Mapei (Serie A) - alevuozzo981 : @mirkonicolino Magari ricordo male io, però mi pare che con il Sassuolo o il verona Mckennie segnò di testa da una… - CanaleSassuolo : Segui con noi il live testuale di #SassuoloBologna - ilveggente_it : ?? #SerieA #Sassuolo Vs #Bologna è una partita della diciannovesima giornata di Serie A che si giocherà domani alle… - sportli26181512 : Bologna, il futuro passa dal Sassuolo: Una punta e un centrocampista da far arrivare a gennaio dipendono anche da q… -

Ultime Notizie dalla rete : DIRETTA Sassuolo

La classifica di Serie A aggiornata- Bologna: segui qui ladalle 16:30 Ildeve ancora rinunciare a Djurici che tornerà a disposizione nel 2022. Out anche Henrique. Dionisi ...Il derby è programmato alle ore 17 e sarà possibile seguirlo instreaming sul canale ... Le padrone di casa della Sigel Marsala, dopo aver espugnato il campo del, vogliono dare ...Roma, 22 dicembre 2021 - Si completa oggi l'ultimo turno del 2021 della Serie A. Sette partite in programma per la diciannovesima giornata. Dopo la non disputa di Udinese-Salernitana per Covid, la vit ...Si apre anche il mercoledì dell'ultima giornata del campionato di Serie A per il 2021 con il derby emiliano Sassuolo-Bologna ...