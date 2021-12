Covid, Omicron sarà dominante in poche settimane (Di mercoledì 22 dicembre 2021) Lo ha detto, senza usare mezzi termini, il direttore dell’Oms Europa Hans Kluge: “Il booster è la difesa più importante contro Omicron” Nel giro di poche settimane, la variante Omicron di Coronavirus sarà dominante nella maggior parte dei Paesi europei. Lo ha detto, senza usare mezzi termini il segretario dell’Oms Europa Hans Kluge: “I sistemi sanitari già sotto pressione, finiranno sull’orlo del baratro”. L’unico scudo di cui disponiamo contro quella che si preannuncia una nuova tempesta sanitaria, è il richiamo del vaccino contro SarsCov2. Per questo lo stesso Kluge ha invitato i cittadini comunitari a fare la dose booster del siero (“boost, boost, boost”) facendosi portavoce di una linea alternativa rispetto a quella professata fino ad oggi dall’Organizzazione Mondiale ... Leggi su zon (Di mercoledì 22 dicembre 2021) Lo ha detto, senza usare mezzi termini, il direttore dell’Oms Europa Hans Kluge: “Il booster è la difesa più importante contro” Nel giro di, la variantedi Coronavirusnella maggior parte dei Paesi europei. Lo ha detto, senza usare mezzi termini il segretario dell’Oms Europa Hans Kluge: “I sistemi sanitari già sotto pressione, finiranno sull’orlo del baratro”. L’unico scudo di cui disponiamo contro quella che si preannuncia una nuova tempesta sanitaria, è il richiamo del vaccino contro SarsCov2. Per questo lo stesso Kluge ha invitato i cittadini comunitari a fare la dose booster del siero (“boost, boost, boost”) facendosi portavoce di una linea alternativa rispetto a quella professata fino ad oggi dall’Organizzazione Mondiale ...

