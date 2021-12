Con Roberto Benigni nei panni di Geppetto. (Di mercoledì 22 dicembre 2021) Due anni fa usciva nelle sale, quando non si sapeva ancora cosa fosse il Covid. Stasera, sempre a ridosso del Natale, il Pinocchio di Matteo Garrone va in onda in prima serata su Rai1 (alle 21.25). Il film è stato il più complicato per il regista di Gomorra. Da una parte perché tocca una favola conosciuta a tutti, più per il cartoon Disney che per il libro di Collodi, e dall’altra perché si ha richiesto l’uso degli effetti visivi. Materie che in Italia non mastichiamo proprio disinvoltamente. "Pinocchio" di Matteo Garrone arriva al cinema guarda le foto Sappiamo quanto Garrone ami confrontarsi con il ... Leggi su iodonna (Di mercoledì 22 dicembre 2021) Due anni fa usciva nelle sale, quando non si sapeva ancora cosa fosse il Covid. Stasera, sempre a ridosso del Natale, il Pinocchio di Matteo Garrone va in onda in prima serata su Rai1 (alle 21.25). Il film è stato il più complicato per il regista di Gomorra. Da una parte perché tocca una favola conosciuta a tutti, più per il cartoon Disney che per il libro di Collodi, e dall’altra perché si ha richiesto l’uso degli effetti visivi. Materie che in Italia non mastichiamo proprio disinvoltamente. "Pinocchio" di Matteo Garrone arriva al cinema guarda le foto Sappiamo quanto Garrone ami confrontarsi con il ...

Advertising

Raiofficialnews : Torna, per il quinto anno, il grande show della danza di @RobertoBolle in 1ª serata l’#1gennaio su @RaiUno. ??… - Agenzia_Ansa : I 3 operai morti nell'incidente con la gru crollata a Torino avevano postato sui social una foto in cui erano insi… - Tg3web : I capi di Forza Nuova Roberto Fiore e Giuliano Castellino sono indagati per 'addestramento ad attività con finalità… - LucaBizzarri : “Danza con me” il primo di Gennaio su Rai 1. Grazie Roberto, è stato un onore scrivere per te. - Robby75_ : @RobertoRenga @EcciseM Scusami se mi permetto Roberto...ma con Sarri tutti gol decisivo, per esempio contro Milan e… -