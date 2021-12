Campania. Va in ospedale per un malore ma viene dimesso: Pierpaolo muore a 28 anni (Di mercoledì 22 dicembre 2021) Si reca al pronto soccorso per un malore ma viene dimesso, Pierpaolo Barbato muore a 28 anni. Il dramma è avvenuto in Campania. Il giovane di 28 anni era gestore di un albergo a Salerno insieme al fratello. Salerno, Pierpaolo muore a 28 anni Aveva raggiunto il Pronto Soccorso dell’ospedale ‘Ruggi D’Aragona’ del capoluogo salernitano L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia. Leggi su teleclubitalia (Di mercoledì 22 dicembre 2021) Si reca al pronto soccorso per unmaBarbatoa 28. Il dramma è avvenuto in. Il giovane di 28era gestore di un albergo a Salerno insieme al fratello. Salerno,a 28Aveva raggiunto il Pronto Soccorso dell’‘Ruggi D’Aragona’ del capoluogo salernitano L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia.

