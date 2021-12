Bonus Tv 2022, decoder gratis per i pensionati: ecco come averlo (Di mercoledì 22 dicembre 2021) Con il Bonus tv rinnovato anche nel 2022 in manovra il Governo Draghi ha stanziato anche 68 milioni di euro per rinnovare il fondo nato per supportare gli italiani nel passaggio alle nuove modalità di diffusione del segnale televisivo, che entreranno in vigore definitivamente a gennaio 2023, quando i canali saranno visibili solo da chi possiede una tv di ultima generazione o un decoder. Parte di questa cifra sarà usata per consegnare gratuitamente ai pensionati che rispettano alcuni requisiti un decoder gratuito per poter continuare a vedere i programmi Tv sul proprio vecchio televisore, anche dopo il passaggio al nuovo digitale terrestre, che ha cambiato frequenze e requisiti dei televisori. Poste Italiane incaricato alla consegna dei decoder L'ente incaricato alla spedizione e ... Leggi su ultimora.news (Di mercoledì 22 dicembre 2021) Con iltv rinnovato anche nelin manovra il Governo Draghi ha stanziato anche 68 milioni di euro per rinnovare il fondo nato per supportare gli italiani nel passaggio alle nuove modalità di diffusione del segnale televisivo, che entreranno in vigore definitivamente a gennaio 2023, quando i canali saranno visibili solo da chi possiede una tv di ultima generazione o un. Parte di questa cifra sarà usata per consegnare gratuitamente aiche rispettano alcuni requisiti ungratuito per poter continuare a vedere i programmi Tv sul proprio vecchio televisore, anche dopo il passaggio al nuovo digitale terrestre, che ha cambiato frequenze e requisiti dei televisori. Poste Italiane incaricato alla consegna deiL'ente incaricato alla spedizione e ...

Advertising

Mov5Stelle : Arrivano altre risorse per il passaggio al nuovo digitale. Sarà rifinanziato con 68 milioni per il 2022 il fondo… - Ettore_Rosato : 'L'economia in Italia cresce come non mai,tornerà ai livelli pre-crisi entro metà 2022' - a dirlo @vonderleyen. Chi… - infoitinterno : Manovra: bonus 75% contro le barriere architettoniche nel 2022 - Ipsoa : #leggedibilancio 2022 in Aula al Senato. Nuovi correttivi su 110%, IVA terzo settore, visto di conformità, IRPEF. C… - pl1952 : Dai mobili all’acqua: tutti i bonus per la casa finanziati per il 2022 @sole24ore -