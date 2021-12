Basket | un 2021 di redenzione per l’Italia Ora serve allargare la rosa e puntare sempre più sui vivai

Leggi su oasport

(Di mercoledì 22 dicembre 2021) Quello che è stato ililitaliano difficilmente lo dimenticherà. In pochi, pochissimi credevano davvero che la Nazionale azzurra potesse sconfiggere la Serbia, a Belgrado, e andare alle Olimpiadi estromettendo la squadra che aveva ancora al collo la medaglia d’argento di Rio 2016. Invece è questo quel che è accaduto: una serata perfetta, in una settimana che non era partita con nessun crisma della perfezione. E, insieme alla stella di Danilo Gallinari, all’affermazione definitiva di chi già nelle Coppe europee aveva fatto vedere le proprie capacità (Achille Polonara e Simone Fontecchio), alle piccole cose di un Nicolò Melli che non ha segnato tanto, ma ha fatto tantissimo altro, si è visto chiaro e forte anche il segno di chi sta crescendo bene. Come Nico Mannion, come soprattutto Alessandro Pajola, l’uomo che fino a un anno e mezzo fa non ...