Arisa e Vito Coppola insieme su Instagram: il messaggio ai fan (Di mercoledì 22 dicembre 2021) Arisa e Vito Coppola sono stati decisamente la coppia che ha fatto sognare gli spettatori di Ballando con le stelle sia sulla pista da ballo e sia nel privato. I due artisti tornano su Instagram per un dolce messaggio dedicato ai fan dopo la conquista del primo posto sul podio, e la sintonia sembra essere ancora tanta anche dopo la fine del programma. Arisa e Vito Coppola, il messaggio ai fan Dopo la grande vittoria di Ballando con le stelle, Arisa e il ballerino Vito Coppola hanno pubblicato entrambi un post su Instagram. Una foto di loro due sorridenti, con la coppa del primo posto tra le mani e un messaggio emozionante e dolce seguito dai ... Leggi su dilei (Di mercoledì 22 dicembre 2021)sono stati decisamente la coppia che ha fatto sognare gli spettatori di Ballando con le stelle sia sulla pista da ballo e sia nel privato. I due artisti tornano super un dolcededicato ai fan dopo la conquista del primo posto sul podio, e la sintonia sembra essere ancora tanta anche dopo la fine del programma., ilai fan Dopo la grande vittoria di Ballando con le stelle,e il ballerinohanno pubblicato entrambi un post su. Una foto di loro due sorridenti, con la coppa del primo posto tra le mani e unemozionante e dolce seguito dai ...

Ballando_Rai : RING FINALE ?? ?? Per sostenere @arisa_official e @vito_coppola vota con un “mi piace” ? #BallandoConLeStelle - Ballando_Rai : ?? Per sostenere @arisa_official e @vito_coppola vota con un “mi piace” ? #BallandoConLeStelle - Ballando_Rai : SFIDA ?? ?? Per sostenere @arisa_official e @vito_coppola vota con un “mi piace” ? #BallandoConLeStelle - xartaddicted : arisa e vito hanno pure la benedizione di zia mara..più di cosí. - AnnaBuriani : RT @Always_BFLY: I tempi sono maturi per registrare il video di #CUORE insieme a @Vito__Coppola e pubblicarlo come prossimo singolo, OK @AR… -