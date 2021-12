Amici | è già finita fra Deddy e Mariasole Pollio?

Leggi su piusanipiubelli

(Di mercoledì 22 dicembre 2021) Da qualche settimana insistenti rumors indicavano che, cantante uscito dadi Maria De Filippi, avesse ritrovato l’amore insieme a. I due erano stati spesso beccati insieme ma, a quanto pare, la storia tra loro sarebbe già! Alcuni mesi faaveva fatto sognare il pubblico diper via della sua relazione con Rosa Di Grazia, ballerina conosciuta proprio nella scuola di Maria De Filippi. Una volta usciti dal programma, però, i due si erano lasciati, nonostante sembrassero innamoratissimi e poco tempo dopo, anche se c’era ancora chi faceva il tifo per loro, il cantante si era avvicinato a, che da molti era stata indicata come la sua nuova fiamma. “Svelato l’arcano! ...