Alfonso Signorini sta esagerando | clima teso in casa | chiesto un cambio immediato

Leggi su specialmag

(Di mercoledì 22 dicembre 2021) Nuovi guai per il conduttorea causa dei concorrenti del Grande Fratello Vip: possibile colpo di scena inaspettato Il conduttore(screenshot Twitter)Nelladel Grande Fratello Vip sono giorni di malcontento generale con gli stessi concorrenti orami sul piede di guerra. In particolare, i vipponi sembrano non apprezzare più l’andamento delle puntate che sono concentrate ormai sempre sugli stessi argomenti. I gieffini hanno notato infatti come in ogni appuntamento tutti siano concentrati sul rapporto tra Soleil Sorge ed Alex Belli. TI POTREBBE INTERESSARE ANCHE >>> Michelle Hunziker, improvviso colpo di scena: il sogno diventa realtà Una storia che sembrava essere terminata con la squalifica dell’attore che invece è tornato innelle ...