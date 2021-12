Udinese-Salernitana nel caos, i friulani: “Noi saremo regolarmente in campo” (Di martedì 21 dicembre 2021) L’Udinese si presenterà regolarmente in campo per la partita contro la Salernitana, che a sua volta non sarà alla Dacia Arena per via del divieto disposto dall’Asl di riferimento per sue positività al Covid. Secondo quanto apprende l’Ansa da fonti qualificate del club friulano, la squadra in assenza di disposizioni contrarie da parte della Lega Serie A, che per il momento non ha rinviato la partita rifacendosi al protocollo firmato dai venti club, ha deciso di presentarsi allo stadio, così come gli arbitri. Il rischio è quello di una nuova farsa sulla falsariga di Juventus-Napoli e Lazio-Torino. SportFace. Leggi su sportface (Di martedì 21 dicembre 2021) L’si presenteràinper la partita contro la, che a sua volta non sarà alla Dacia Arena per via del divieto disposto dall’Asl di riferimento per sue positività al Covid. Secondo quanto apprende l’Ansa da fonti qualificate del club friulano, la squadra in assenza di disposizioni contrarie da parte della Lega Serie A, che per il momento non ha rinviato la partita rifacendosi al protocollo firmato dai venti club, ha deciso di presentarsi allo stadio, così come gli arbitri. Il rischio è quello di una nuova farsa sulla falsariga di Juventus-Napoli e Lazio-Torino. SportFace.

