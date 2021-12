Torre Guaceto: le meraviglie dell'oasi pugliese anche in pieno inverno (Di martedì 21 dicembre 2021) Torre Guaceto è un posto magico. Situata a pochi chilometri da San Vito dei Normanni e Ostuni , in provincia di Brindisi, questo tratto di costa incontaminata, di zona umida e macchia mediterranea è ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di martedì 21 dicembre 2021)è un posto magico. Situata a pochi chilometri da San Vito dei Normanni e Ostuni , in provincia di Brindisi, questo tratto di costa incontaminata, di zona umida e macchia mediterranea è ...

Maltempo, tre tartarughe salvate in 24 ore a Torre Guaceto Sono stati ricoverati nel centro recupero tartarughe marine della riserva di Torre Guaceto tre esemplari di tartarughe nelle ultime 24 ore. Una di esse è molto rara, si tratta di una Chelonia mydas. Il Consorzio di Gestione dell'area protetta fa appello ai cittadini: "...

