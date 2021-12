Solstizio 21 dicembre: cosa è e quando inizia l'inverno (Di martedì 21 dicembre 2021) Martedì 21 dicembre, come ogni anno, rappresenta convenzionalmente la data in cui inizia l'inverno astronomico nell'emisfero settentrionale. È noto per essere il giorno più corto dell'anno e la scadenza attorno alla quale si verifica il Solstizio di inverno. Per il 2021 il Solstizio invernale è previsto per le ore 16.58 (ora italiana). La circostanza si riferisce, ovviamente, all'emisfero settentrionale, poiché il Solstizio di inverno per l'emisfero australe si verifica il 20 o il 21 giugno. Solstizio 21 dicembre: cosa indica L'appuntamento con il Solstizio è riferibile a fenomeni astronomici che si verificano due volte all'anno. La prima volta è intorno al 21 giugno, ... Leggi su ultimora.news (Di martedì 21 dicembre 2021) Martedì 21, come ogni anno, rappresenta convenzionalmente la data in cuil'astronomico nell'emisfero settentrionale. È noto per essere il giorno più corto dell'anno e la scadenza attorno alla quale si verifica ildi. Per il 2021 ilinvernale è previsto per le ore 16.58 (ora italiana). La circostanza si riferisce, ovviamente, all'emisfero settentrionale, poiché ildiper l'emisfero australe si verifica il 20 o il 21 giugno.21indica L'appuntamento con ilè riferibile a fenomeni astronomici che si verificano due volte all'anno. La prima volta è intorno al 21 giugno, ...

