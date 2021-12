Sicilia | ritrovati i resti di un bombardiere statunitense della Seconda guerra mondiale

Leggi su open.online

(Di martedì 21 dicembre 2021) Durante gli scavi dell’agenzia americana Defense Pow/Mia Accounting Agency a Sciacca, in provincia di Agrigento, sono emersi idi unamericano B25 e di cinque dei sei piloti che erano a bordo. La data è quella dell’operazione Husky, avvenuta il 10 luglio 1943 con lo sbarco degli alleati in. L’obiettivo che il dipartimentoDifesa si è posto è di trovare gli aerei abbattuti indurante la. Proprio per questo motivo trenta soldati americani da un mese e mezzo, sotto la guida dell’archeologo Clive Vella, si trovano nelle campagnene a scavare per trovare tutti i reperti risalenti a quel periodo, per poi portarli negli Stati Uniti e fare delle analisi presso i ...