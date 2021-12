Roma, anziano investito nei pressi di via Appia: è grave (Di martedì 21 dicembre 2021) E’ avvenuto oggi, intorno alle 11.00, un brutto incidente che ha visto coinvolto un anziano. L’uomo, un pedone che transitava a via Gela, un traversa di via Appia Nuova, Roma, è stato investito da un’automobile. Il fatto è avvenuto all’altezza del civico 49 e sono intervenute le pattuglie della Polizia Locale del VII Gruppo Appio. Alle ore 11.15 sono iniziati i vari rilievi. Il pedone è rimasto ferito ed è stato trasportato in ospedale in codice giallo. Al momento non si conosce l’esatta dinamica dell’incidente. Leggi anche: Roma, si schianta contro due auto in sosta e poi si ribalta: la rocambolesca dinamica (Foto di repertorio) su Il Corriere della Città. Leggi su ilcorrieredellacitta (Di martedì 21 dicembre 2021) E’ avvenuto oggi, intorno alle 11.00, un brutto incidente che ha visto coinvolto un. L’uomo, un pedone che transitava a via Gela, un traversa di viaNuova,, è statoda un’automobile. Il fatto è avvenuto all’altezza del civico 49 e sono intervenute le pattuglie della Polizia Locale del VII Gruppo Appio. Alle ore 11.15 sono iniziati i vari rilievi. Il pedone è rimasto ferito ed è stato trasportato in ospedale in codice giallo. Al momento non si conosce l’esatta dinamica dell’incidente. Leggi anche:, si schianta contro due auto in sosta e poi si ribalta: la rocambolesca dinamica (Foto di repertorio) su Il Corriere della Città.

