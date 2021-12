Olga Mariasofia D’Emilio, la professoressa uccisa dall’amianto: sentenza storica (Di martedì 21 dicembre 2021) La battaglia di Olga Mariasofia D’Emilio è durata quindici lunghissimi anni. Docente di matematica e scienze presso un Istituto superiore nel bolognese, scoprì nel 2002 di essere affetta da mesotelioma, una rara forma tumorale causata dall’esposizione all’amianto, materiale presente nella scuola in cui ha prestato servizio per anni. Nel 2017 la donna è venuta a mancare e, dopo una lunga causa legale, il tribunale del Lavoro di Bologna ha condannato il ministero dell’Istruzione a risarcire i familiari della vittima con una somma pari a 930.258 euro. Vi raccomandiamo... Borotalco cancerogeno": maxi risarcimento da Johnson & Johnson a una donna con cancro alle ovaie Nuova sconfitta legale per Johnson & Johnson: i giudici, ancora una volta, ritengono il suo ... Leggi su news.robadadonne (Di martedì 21 dicembre 2021) La battaglia diè durata quindici lunghissimi anni. Docente di matematica e scienze presso un Istituto superiore nel bolognese, scoprì nel 2002 di essere affetta da mesotelioma, una rara forma tumorale causata dall’esposizione all’amianto, materiale presente nella scuola in cui ha prestato servizio per anni. Nel 2017 la donna è venuta a mancare e, dopo una lunga causa legale, il tribunale del Lavoro di Bologna ha condannato il ministero dell’Istruzione a risarcire i familiari della vittima con una somma pari a 930.258 euro. Vi raccomandiamo... Borotalco cancerogeno": maxi risarcimento da Johnson & Johnson a una donna con cancro alle ovaie Nuova sconfitta legale per Johnson & Johnson: i giudici, ancora una volta, ritengono il suo ...

