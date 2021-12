Luigi Sbarra chiede un patto «tra generi e generazioni» per cambiare la legge Fornero (Di martedì 21 dicembre 2021) «Questo Paese non ha bisogno di conflitti, ma di responsabilità, è il momento di lavorare insieme per ricostruire, il valore fondante deve essere la coesione sociale». Lo dice al Corriere il segretario della Cisl Luigi Sbarra dopo l’incontro tra i sindacati e il premier Mario Draghi che ha dato l’avvio al cantiere delle modifiche alla Riforma Fornero sulle pensioni. Insieme a Sbarra, c’erano i leader sindacali di Cgil e Uil, Maurizio Landini e Pierpaolo Bombardieri, con cui si è consumato lo strappo sullo sciopero generale del 16 dicembre. «La lacerazione di questi giorni è stata profonda, ma sulle pensioni siamo partiti dalla piattaforma unitaria presentata mesi fa al governo e sulla quale lo stesso premier più volte ha promesso il confronto», dice Sbarra. «L’elaborazione unitaria resta il nostro ... Leggi su linkiesta (Di martedì 21 dicembre 2021) «Questo Paese non ha bisogno di conflitti, ma di responsabilità, è il momento di lavorare insieme per ricostruire, il valore fondante deve essere la coesione sociale». Lo dice al Corriere il segretario della Cisldopo l’incontro tra i sindacati e il premier Mario Draghi che ha dato l’avvio al cantiere delle modifiche alla Riformasulle pensioni. Insieme a, c’erano i leader sindacali di Cgil e Uil, Maurizio Landini e Pierpaolo Bombardieri, con cui si è consumato lo strappo sullo sciopero generale del 16 dicembre. «La lacerazione di questi giorni è stata profonda, ma sulle pensioni siamo partiti dalla piattaforma unitaria presentata mesi fa al governo e sulla quale lo stesso premier più volte ha promesso il confronto», dice. «L’elaborazione unitaria resta il nostro ...

