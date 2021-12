L'Eredità, il professore Andrea Cerelli: 'Scelto per par condicio' (Di martedì 21 dicembre 2021) Il 29enne Andrea Cerelli è il nuovo 'acquisto' de L'Eredità. Il ragazzo ha fatto il suo ingresso ufficiale domenica 12 dicembre 2021, guidato dall'uscente Ginevra Pisani. Per quest'ultima, dopo diversi anni nel game show di Rai 1, è giunto il momento di solcare nuovi orizzonti e mettersi alla prova in altri ruoli. Ed è così che, dopo 4.700 puntate e un successo ventennale, L'Eredità ha colto la palla al balzo per introdurre una novità: un professore maschio! Intervistato al settimanale Tv Sorrisi e Canzoni, la new entry non solo ha svelato qualche dettaglio extra di se stesso ma ha anche svelato il motivo per cui è stato selezionato a far parte del cast. Dalle passerelle americane a L'Eredità: Andrea Cerelli ha gareggiato a livello nazionale Dal 13 ... Leggi su tvpertutti (Di martedì 21 dicembre 2021) Il 29enneè il nuovo 'acquisto' de L'. Il ragazzo ha fatto il suo ingresso ufficiale domenica 12 dicembre 2021, guidato dall'uscente Ginevra Pisani. Per quest'ultima, dopo diversi anni nel game show di Rai 1, è giunto il momento di solcare nuovi orizzonti e mettersi alla prova in altri ruoli. Ed è così che, dopo 4.700 puntate e un successo ventennale, L'ha colto la palla al balzo per introdurre una novità: unmaschio! Intervistato al settimanale Tv Sorrisi e Canzoni, la new entry non solo ha svelato qualche dettaglio extra di se stesso ma ha anche svelato il motivo per cui è stato selezionato a far parte del cast. Dalle passerelle americane a L'ha gareggiato a livello nazionale Dal 13 ...

notjesus33 : Comunque il nuovo professore de l’eredità ???????? - BeaLuper : Da quando c'è un professore all'eredità ?? - simointheden : RT @Iightsfading: finalmente all’eredità ci sono sia una professoressa sia un professore e non più le vallette messe lì in bella mostra, pi… - lostthemoth : Sto vedendo l'eredità dopo secoli e ho appena visto che c'è un professore? What??? Hanno cambiato le cose? Si sono… - xFister : Il professore dell'eredità sicuramente un gran figo, ma in quanto ad espressività mentre legge è messo veramente male -