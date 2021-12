Legge di Bilancio, maggioranza ancora in stallo sul Superbonus. Ecco le altre principali novità approvate nella notte (Di martedì 21 dicembre 2021) Stop all’Iva per il Terzo settore fino al 2024 e prolungamento dei tempi per le cartelle notificate nel primo trimestre 2022. Sono le due principali novità della manovra approvate in nottata dalla Commissione Bilancio durante una maratona più volte interrotta. Resta lo scoglio del Superbonus al 110% che rischia di rallentare ulteriormente l’iter del testo: oggi, infatti, la commissione dovrebbe chiudere i lavori per trasmettere la Legge all’Aula entro le 15.30. Questo, almeno, è ciò che ha detto il presidente della Commissione Bilancio Daniele Pesco al termine delle votazioni su Rendiconto 2020 e Bilancio interno 2021. “A breve chiudiamo l’esame in commissione Bilancio e nel pomeriggio dovemmo essere pronti per la discussione ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di martedì 21 dicembre 2021) Stop all’Iva per il Terzo settore fino al 2024 e prolungamento dei tempi per le cartelle notificate nel primo trimestre 2022. Sono le duedella manovrain nottata dalla Commissionedurante una maratona più volte interrotta. Resta lo scoglio delal 110% che rischia di rallentare ulteriormente l’iter del testo: oggi, infatti, la commissione dovrebbe chiudere i lavori per trasmettere laall’Aula entro le 15.30. Questo, almeno, è ciò che ha detto il presidente della CommissioneDaniele Pesco al termine delle votazioni su Rendiconto 2020 einterno 2021. “A breve chiudiamo l’esame in commissionee nel pomeriggio dovemmo essere pronti per la discussione ...

