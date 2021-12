Lazio | Acerbi chiede scusa ai tifosi

(Di martedì 21 dicembre 2021) Prima la brutta prestazione contro il Sassuolo, poi il gol al Genoa, l’esultanza polemica e la reazione dei. Francescoal centro delle critiche in casa, a causa del gesto rivoto ai supporters biancocelesti, legato alle ultime ingenerose parole sul suo rendimento. Il difensore al termine della partita s’è preso qualche ora di tempo per riflettere, ma poi sono arrivate puntuali le scuse. Con un video pubblicato su Instagram (così come fatto dopo l’espulsione rimediata contro il Bologna)ha spiegato il suo punto di vista, ammettendo di essersi reso protagonista di un gesto sbagliato. Di seguito, le sue parole. “Ciao a tutti! Questa sera ho fatto un gesto sbagliato, è stato dettato unicamente dall’adrenalina, non per mancanza di rispetto. Mi dispiace, ma sapete quanto ci tenga alla ...

