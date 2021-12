La strada di Macron passa per il centro (di J.P. Darnis) (Di martedì 21 dicembre 2021) (Policy brief della Luiss School of Government a cura di Jean-Pierre Darnis) Le elezioni per il prossimo presidente della Repubblica francese si terranno fra poco più di quattro mesi, nell’aprile 2022. Si tratta di consultazioni che si svolgono ogni lustro, dopo la riforma del 2000 che ha ridotto da sette a cinque anni la durata del mandato (rinnovabile una sola volta in modo consecutivo). Come noto, tali elezioni si svolgeranno a suffragio universale diretto, con il sistema del doppio turno; andranno dunque al ballottaggio i due candidati che otterranno i due migliori risultati al primo turno. Nella storia contemporanea francese, al secondo turno si è assistito quasi sempre a uno scontro tra destra e sinistra, non senza eccezioni però: nel 2002, al ballottaggio la sfida è stata tra destra ed estrema destra (Jacques Chirac vs. Jean-Marie Le Pen), nel 2017 tra ... Leggi su huffingtonpost (Di martedì 21 dicembre 2021) (Policy brief della Luiss School of Government a cura di Jean-Pierre) Le elezioni per il prossimo presidente della Repubblica francese si terranno fra poco più di quattro mesi, nell’aprile 2022. Si tratta di consultazioni che si svolgono ogni lustro, dopo la riforma del 2000 che ha ridotto da sette a cinque anni la durata del mandato (rinnovabile una sola volta in modo consecutivo). Come noto, tali elezioni si svolgeranno a suffragio universale diretto, con il sistema del doppio turno; andranno dunque al ballottaggio i due candidati che otterranno i due migliori risultati al primo turno. Nella storia contemporanea francese, al secondo turno si è assistito quasi sempre a uno scontro tra destra e sinistra, non senza eccezioni però: nel 2002, al ballottaggio la sfida è stata tra destra ed estrema destra (Jacques Chirac vs. Jean-Marie Le Pen), nel 2017 tra ...

