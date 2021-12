La Juventus chiuderà il 2021 con almeno 10 sconfitte in Serie A, i numeri (Di martedì 21 dicembre 2021) La Juventus chiuderà il 2021 con almeno 10 sconfitte in Serie A; nel XXI secolo, soltanto in un’altra occasione i bianconeri avevano collezionato almeno altrettanti KO in un anno solare nella competizione: 12, nel 2010; inoltre la Juventus ha subito 42 gol nel 2021: l’ultima volta che ne ha incassati di più nel massimo torneo risale al 2010 (52). Con un successo Massimiliano Allegri potrebbe eguagliare Fabio Capello come numero di vittorie da allenatore in Serie A (252, spareggi esclusi), ma con oltre 40 panchine in meno. Dopo i gol realizzati contro Bologna e Venezia, Álvaro Morata potrebbe trovare la rete in tre presenze di fila per la prima volta in Serie A – in generale, in campionato non ci riesce ... Leggi su footdata (Di martedì 21 dicembre 2021) Lailcon10inA; nel XXI secolo, soltanto in un’altra occasione i bianconeri avevano collezionatoaltrettanti KO in un anno solare nella competizione: 12, nel 2010; inoltre laha subito 42 gol nel: l’ultima volta che ne ha incassati di più nel massimo torneo risale al 2010 (52). Con un successo Massimiliano Allegri potrebbe eguagliare Fabio Capello come numero di vittorie da allenatore inA (252, spareggi esclusi), ma con oltre 40 panchine in meno. Dopo i gol realizzati contro Bologna e Venezia, Álvaro Morata potrebbe trovare la rete in tre presenze di fila per la prima volta inA – in generale, in campionato non ci riesce ...

Advertising

AncelottiIl : @MileTrecarichi Nessuno chiuderà mai o rapporti con Raiola, tantomeno la Juventus. Si fanno favori da sempre e cont… - MariaC08220254 : @araujopampanin Ah mi é sembrato strano. No perché io so di una trattativa tra Everton e Juventus, che vanno avant… - elpatron0_ : Se c’è Paulo Dybala il passaggio di turno della Juventus si chiuderà intorno al 20’ minuto della partita di andata,… - CMercatoNews : ??La #Juventus in che posizione chiuderà la stagione? ??VOTATE, RTWITTATE E COMMENTATE???? #VeneziaJuve -