Dayane Mello smentisce le molestie | “Nego Do Borel non ha abusato di me | non fatelo passare per quello che non è”

Per mesi ci siamo tutti preoccupati di quello che stava accadendo a Dayane Mello La Fazenda in Brasile. Telespettatori, fan e giornalisti hanno attaccato Nego Do Borel parlando di presunte molestie, eppure due settimane fa Gabriele Parpiglia ha rivelato che la modella riteneva tutto "fatti non gravi". Molti fan di Dayane Mello hanno attaccato Gabriele e noi blogger che abbiamo riportato la notizia, ma oggi a parlare è la diretta interessata. In una serie di storie la Mello ha difeso Nego dalle accuse, al grido di 'non sono mai stata abusata'.

