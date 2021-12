Da un Rossi ad un altro: superato il record di Buffon in Prima Categoria (Di martedì 21 dicembre 2021) Giacomo Rossi ha superato il record di imbattibilità di Buffon. Il portiere della Geotermica ha ricevuto i complimenti dall’ex capitano della Juventus La grandi storie a volte hanno protagonisti poco conosciuti: è il caso di Giacomo Rossi, portiere dell’ACD Geotermica, squadra di Prima Categoria toscana. Nella piccola Lardarello, una frazione del comune di Pomarance in provincia di Pisa, il 30enne difende i pali della squadra di casa. Gli ultimi minuti dell’ultima partita sono diventato i più lunghi della sua vita. Rossi è riuscito a superare il record di imbattibilità di Buffon. L’ ex portiere della Juventus nella stagione 2015/2016 ha tenuto la porta inviolata per 973 minuti, fino al rigore di Belotti nel ... Leggi su zon (Di martedì 21 dicembre 2021) Giacomohaildi imbattibilità di. Il portiere della Geotermica ha ricevuto i complimenti dall’ex capitano della Juventus La grandi storie a volte hanno protagonisti poco conosciuti: è il caso di Giacomo, portiere dell’ACD Geotermica, squadra ditoscana. Nella piccola Lardarello, una frazione del comune di Pomarance in provincia di Pisa, il 30enne difende i pali della squadra di casa. Gli ultimi minuti dell’ultima partita sono diventato i più lunghi della sua vita.è riuscito a superare ildi imbattibilità di. L’ ex portiere della Juventus nella stagione 2015/2016 ha tenuto la porta inviolata per 973 minuti, fino al rigore di Belotti nel ...

