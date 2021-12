Costi degli incidenti in F1 del 2021

Leggi su sport.periodicodaily

(Di martedì 21 dicembre 2021) Mick Schumacher è costato alla sua squadra più soldi inrispetto a qualsiasi altro pilota durante la stagione. Ecco tutti iincidente in F1 secondo Sky Germany che ha rivelato le spese di riparazione che ogni pilota ha accumulato. Tutti gliin F1 e quanto sono costati La posizione del rookie di Haas al numero 1 non sarà una sorpresa perché in realtà è stato chiamato dal suo capo squadra Guenther Steiner proprio per il motivo per cui appare lì. In estate, Steiner, riferendosi aglidi Schumacher, in particolare a Monaco, Francia e Ungheria, ha dichiarato: “Mick nelle ultime cinque gare ne ha avute di grandi. Sono un sacco di soldi e senza una buona ragione. Stanno diventando un po’ troppo frequenti e troppo pesanti”. Ciò ha provocato ...