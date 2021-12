Conferenza ambasciatori e ambasciatrici, Sereni: "Ancora troppo poche donne in diplomazia" (Di martedì 21 dicembre 2021) le parole di Marina Sereni, viceministro Esteri, in occasione della XIV Conferenza degli ambaasciatori e ambasciatrici d'italia nel mondo, alla Farnesina. 21 dicembre 2021 Leggi su notizie.tiscali (Di martedì 21 dicembre 2021) le parole di Marina, viceministro Esteri, in occasione della XIVdegli ambaasciatori ed'italia nel mondo, alla Farnesina. 21 dicembre 2021

Advertising

ItalyMFA : #ConfAmb2021 | Dopo oltre due anni ritorna in presenza la Conferenza degli Ambasciatori e Ambasciatrici italiani ne… - Quirinale : Il Presidente #Mattarella si è recato alla #Farnesina per la XIV Conferenza degli Ambasciatori e delle Ambasciatric… - Palazzo_Chigi : In diretta l'intervento del Presidente Draghi alla XIV° Conferenza degli Ambasciatori e delle Ambasciatrici d’Itali… - RobRe62 : RT @ItalyMFA: #ConfAmb2021 | Il Presidente del Consiglio Mario Draghi alla sessione di chiusura della Conferenza degli Ambasciatori e Ambas… - bb91687509 : RT @elenabonetti: Le parole del presidente Mario Draghi alla cerimonia di chiusura della XIV Conferenza degli Ambasciatori e delle Ambascia… -