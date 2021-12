Chi fa un corso ITS trova un lavoro: nel 2021 il 94% degli studenti si è occupato (Di martedì 21 dicembre 2021) Secondo le stime di Regione Lombardia, oggi chi intraprende percorsi di studi tecnici di alta qualità ha più dell’80% di possibilità di immediato inserimento nel mondo del lavoro. Il trend è confermato da Galdus, ente di formazione professionale con sede principale a Milano, che quest’anno ha registrato un tasso di occupazione del 94% tra gli studenti che hanno frequentato un corso di alta specializzazione tecnica (ITS) presso l’istituto. Il 77% dei giovani che si è diplomato in Galdus tra settembre e ottobre ha già trovato la propria occupazione, a meno di 3 mesi dal termine del percorso formativo, e la grande maggioranza di questi lavora in un’azienda di settore coerente con il proprio profilo. A gennaio 2022 partiranno tre nuovi corsi ITS erogati da Galdus, finalizzati a formare figure ... Leggi su huffingtonpost (Di martedì 21 dicembre 2021) Secondo le stime di Regione Lombardia, oggi chi intraprende percorsi di studi tecnici di alta qualità ha più dell’80% di possibilità di immediato inserimento nel mondo del. Il trend è confermato da Galdus, ente di formazione professionale con sede principale a Milano, che quest’anno ha registrato un tasso di occupazione del 94% tra gliche hanno frequentato undi alta specializzazione tecnica (ITS) presso l’istituto. Il 77% dei giovani che si è diplomato in Galdus tra settembre e ottobre ha giàto la propria occupazione, a meno di 3 mesi dal termine del performativo, e la grande maggioranza di questi lavora in un’azienda di settore coerente con il proprio profilo. A gennaio 2022 partiranno tre nuovi corsi ITS erogati da Galdus, finalizzati a formare figure ...

