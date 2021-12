Casey Stoner: “MotoGP sempre più simile alla F1. Voglio vedere i piloti derapare, faticare con il grip in uscita di curva” (Di martedì 21 dicembre 2021) Casey Stoner esprime la propria opinione sull’attuale MotoGP, categoria in continuo sviluppo che è cambiata radicalmente rispetto a quanto accadeva qualche stagione fa. L’australiano paragona la classe regina del Motomondiale alla F1, una categoria troppo complessa dal punto di vista tecnico che negli ultimi anni ha visto lievitare i costi per i costruttori. L’ex campione del mondo ha affermato alla stampa come riporta ‘Motorsport.com’: “Mi piacerebbe molto avere voce in capitolo nell’ambito del regolamento tecnico. Sarebbe un ruolo controverso, ma penso che ci siano elementi che non devono essere presenti. Non è una questione di sicurezza, stanno solo incrementando i costi e mandando tutto alle stelle”. Il nativo di Southport, impegnato dopo l’esperienza in moto in alcune gare del Supercars ... Leggi su oasport (Di martedì 21 dicembre 2021)esprime la propria opinione sull’attuale, categoria in continuo sviluppo che è cambiata radicalmente rispetto a quanto accadeva qualche stagione fa. L’australiano paragona la classe regina del MotomondialeF1, una categoria troppo complessa dal punto di vista tecnico che negli ultimi anni ha visto lievitare i costi per i costruttori. L’ex campione del mondo ha affermatostampa come riporta ‘Motorsport.com’: “Mi piacerebbe molto avere voce in capitolo nell’ambito del regolamento tecnico. Sarebbe un ruolo controverso, ma penso che ci siano elementi che non devono essere presenti. Non è una questione di sicurezza, stanno solo incrementando i costi e mandando tutto alle stelle”. Il nativo di Southport, impegnato dopo l’esperienza in moto in alcune gare del Supercars ...

