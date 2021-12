Barcellona, fatta per l’arrivo del superbomber: pronto un biennale (Di martedì 21 dicembre 2021) Il Barcellona ed Edinson Cavani sono a un passo dall’accordo. Trattativa lampo quel del club blaugrana, che aveva fretta di chiudere per il sostituto di Aguero. Edinson Cavani, Barcellona, Manchester UnitedIl Matador ha dato l’ok all’offerta di un contratto al ribasso da 3,5 milioni per il primo anno a salire a 5,5 in caso di conferma per un’ulteriore annata. Manca solo l’ok del Manchester United a lasciar partire a zero il centravanti uruguagliano. Per Cavani sarebbe la sua quarta esperienza in un top campionato europeo, dopo aver già giocato in Serie A, Ligue 1 e Premier League. Leggi su rompipallone (Di martedì 21 dicembre 2021) Iled Edinson Cavani sono a un passo dall’accordo. Trattativa lampo quel del club blaugrana, che aveva fretta di chiudere per il sostituto di Aguero. Edinson Cavani,, Manchester UnitedIl Matador ha dato l’ok all’offerta di un contratto al ribasso da 3,5 milioni per il primo anno a salire a 5,5 in caso di conferma per un’ulteriore annata. Manca solo l’ok del Manchester United a lasciar partire a zero il centravanti uruguagliano. Per Cavani sarebbe la sua quarta esperienza in un top campionato europeo, dopo aver già giocato in Serie A, Ligue 1 e Premier League.

