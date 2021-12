Alessandro Borghi | «Convivo con la Sindrome di Tourette Irene? Profondamente innamorato»

Leggi su 361magazine

(Di martedì 21 dicembre 2021) L’attore è al cinema dal 23 dicembre con i Supereroi di Paolo Genovesesi racconta, senza filtri, aprendo il suo cuore sulla recitazione e vita privata. L’attore romano dal 23 dicembre è anche al cinema come protagonista di i Supereroi di Paolo Genovese. A “Corriere della Sera” ha parlato della carriera e non solo. Non manca un riferimento alla sua infanzia difficile: «Per cavartela, l’unica era essere te stesso. Fino a 16 anni, ho solo preso botte. Tuttora, se vedo uno che tratta male un altro, provo qualcosa di brutto. Ero diventato manesco. Aver cominciato pugilato mi ha salvato perché mi faceva sentire in grado di difendermi. Poi cresci e capisci che invece del pugilato è meglio che cominci a leggere due libri, almeno ti difendi con le parole». Parla anche della compagnaForti: «Ne sono ...