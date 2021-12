A Monreale rinasce la Consulta Giovanile

(Di martedì 21 dicembre 2021) Dare spazio ai giovani nella gestione delle attività amministrative die farli innamorare della Politica. Ieri sera il consiglio comunalese ha approvato le modifiche al regolamento della. “Voglio ringraziare la prima Commissione – dice il presidente della prima commissione Giuseppe La Corte – per aver portato queste modifiche al regolamento della (live.it)

