WTA preoccupata per le dichiarazioni ritrattate di Peng Shuai

(Di lunedì 20 dicembre 2021) La Women’s Tennis Association (WTA) si diceper il benessere della tennista cinesedopo che è sembrata ritrattare le affermazioni di aggressione sessuale. In una video intervista con Lianhe Zaobao di Singapore, domenica 19 dicembre,ha affermato che ci sono stati molti “malintesi” a seguito del suo post sui social media a novembre nel quale sembrava accusare un ex vice premier cinese, appunto, di violenza sessuale. “Non ho mai detto o scritto che qualcuno mi abbia aggredito sessualmente”, ha detto. La WTA però, che ha sospeso i tornei in Cina dopo che il post della tennista è stato cancellato e non è stata vista in pubblico per settimane, èche venga costretta a ritrattare le sue accuse. “Rimaniamo fermi nella nostra richiesta di un’indagine completa, equa e ...