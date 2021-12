Una parola di troppo e Giancarlo Magalli si fermano: parla il conduttore di Rai 2 (Di lunedì 20 dicembre 2021) Giancarlo Magalli si era gettato anima e corpo in questa nuova avventura dopo la lunga permanenza nel format de I Fatti Vostri ma il suo quiz ha visto alti e bassi di una programmazione “spezzatino”. Una parola di troppo si appresta ora a vivere le sue ultime puntate in questi giorni che precedono il Natale dopo una programmazione altalenante che già aveva fatto sbottare lo stesso conduttore e che di certo non aveva aiutato una eventuale fidelizzazione del pubblico. Rai2 deve decidere il futuro del game-show e la chiusura potrebbe non essere definitiva. Una parola di troppo va in soffitta: le voci sul programma di Giancarlo Magalli Giancarlo Magalli a partire da lunedì 1 novembre 2021 ha ... Leggi su thesocialpost (Di lunedì 20 dicembre 2021)si era gettato anima e corpo in questa nuova avventura dopo la lunga permanenza nel format de I Fatti Vostri ma il suo quiz ha visto alti e bassi di una programmazione “spezzatino”. Unadisi appresta ora a vivere le sue ultime puntate in questi giorni che precedono il Natale dopo una programmazione altalenante che già aveva fatto sbottare lo stessoe che di certo non aveva aiutato una eventuale fidelizzazione del pubblico. Rai2 deve decidere il futuro del game-show e la chiusura potrebbe non essere definitiva. Unadiva in soffitta: le voci sul programma dia partire da lunedì 1 novembre 2021 ha ...

