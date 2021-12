Scream | una nuova featurette rende omaggio a Wes Craven

(Di martedì 21 dicembre 2021) Unadicelebra l'importanza di Wese raccoglie le testimonianze del cast e dei filmmaker. La saga ditornerà nei cinema e unamostra le star dei film horror mentre ricordano con affetto Wes, regista dei capitoli precedenti. Nel video Courteney Cox sottolinea che era un incredibile regista, ma soprattutto una persona gradiosa, mentre David Arquette ammette che potrebbe iniziare a piangere se iniziasse a parlare di lui. Nel video con al centro i protagonisti di, Neve Campbell ha inoltre aggiunto: "Era come un padre per tutti noi". Kevin Williamson ha invece aggiunto che era un'anima gentile, mentre i registi Matt Bettinelli-Olpin e Tyler Gillett, che hanno realizzato il ...

: la rivoluzione della final girl Sidney non è mai stata la canonicaqueen, marisposta originale ai tropi che hanno riempito il genere per decenni. Per fare un esempio, Laurie ...Così famoso che persino nel prologo di2, distribuito solo un anno dopo il primo film, si fa riferimento alla fama iconica della maschera mostrandosala cinematografica in cui ogni singolo ...