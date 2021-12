Sampdoria-Venezia | spettacolo e tanti errori D’Aversa deve cambiare rotta

Leggi su calcionews24

(Di lunedì 20 dicembre 2021): i blucerchiati sprecano la vittoria nel finale. Ma la crescita della squadra è sotto gli occhi di tutti Lasta crescendo. Il Derby della Lanterna vinto contro il Genoa ha dato una svolta netta alla stagione dei blucerchiati, che hanno ritrovato una propria identità ricompattandosi e lavorando ciascuno per una causa comune. Accompagnare in porto la nave il prima possibile, per evitare così inutili sofferenze sul finire di una stagione che sembrava non avere né capo né coda. Il percorso finora è stato turbolento, specialmente all’inizio, ma Robertoha finalmente trovato la chiave di un meccanismo complesso solo in apparenza: bastava tornare alle origini e riadattare la sua filosofia a un 4-4-2 modellabile. A colpire è proprio la fluidità del sistema di gioco che cambia di partita ...