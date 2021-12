Roma vs Sampdoria | ecco tutte le statistiche

Leggi su footdata

(Di lunedì 20 dicembre 2021) Laha vinto 2-0 l’ultima partita di Serie A contro lae potrebbe ottenere due successi di fila contro i giallorossi nel massimo campionato per la prima volta dal 2015; risale, invece, al 1985 l’ultima occasione in cui i blucerchiati ci sono riusciti senza subire alcun gol. L’ultimo pareggio traall’Olimpico in Serie A risale al settembre 2012 (1-1); da allora, due successi blucerchiati e sei giallorossi, inclusi i tre più recenti: i capitolini non fanno meglio in casa contro i liguri dal 1983 (sette in quel caso). Laha perso due delle ultime tre partite di Serie A giocate di mercoledì (1V), dopo avere trovato il successo in ciascuna delle precedenti nove; i giallorossi non pareggiano, in questo giorno della settimana, in campionato, dall’aprile 2019 (2-2, contro la ...