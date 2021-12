Perché il dietrofront di Peng Shuai non cancellerà la pressione su Pechino

Leggi su formiche

(Di lunedì 20 dicembre 2021) È apparsa di nuovo pubblicamente. La giovane tennista ha rilasciato una sospetta dichiarazione al quotidiano di Singapore Lianhe Zaobao. Nella prima intervista dopo le accuse di aggressione sessuale contro un alto funzionario del governo cinese,sostiene di essere stata fraintesa nel suo tweet pubblicato il mese scorso, e chiede privacy per questa vicenda che considera molto intima. La sportiva non nega di essere stata autrice del testo pubblicato su Weibo lo scorso 2 novembre, in cui accusava l’ex vice primo ministro Zhang Gaoli di abuso sessuale. Anche la moglie del politico sarebbe stata a conoscenza del rapporto non consenziente. Il caso, censurato dopo 20 minuti della pubblicazione in rete, ha provocato la sparizione pubblica die la preoccupazione della comunità internazionale. Ma ora la ...