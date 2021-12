Oggi è un volto TV amatissimo e sta con una splendida donna: lo riconosci? (Di lunedì 20 dicembre 2021) Il bambino nella foto Oggi è un modello di successo e conduttore televisivo molto amato dal pubblico italiano che spera di continuare a vederlo sul piccolo schermo. Il protagonista di Oggi è nato a Maratea il 31 luglio 1990. Dopo aver conseguito il diploma al Liceo Scientifico si è trasferito a Roma, dove si è L'articolo proviene da Inews.it. Leggi su inews24 (Di lunedì 20 dicembre 2021) Il bambino nella fotoè un modello di successo e conduttore televisivo molto amato dal pubblico italiano che spera di continuare a vederlo sul piccolo schermo. Il protagonista diè nato a Maratea il 31 luglio 1990. Dopo aver conseguito il diploma al Liceo Scientifico si è trasferito a Roma, dove si è L'articolo proviene da Inews.it.

Advertising

RivistaUndici : Davide Calabria è una delle storie più belle del nuovo Milan: ora ha anche un ruolo da leader, come vice-capitano.… - cesarebrogi1 : RT @PossibileIt: Alaa Abd el-Fattah, informatico, attivista per i diritti, volto della primavera araba. Arrestato nel 2019 dal regime egizi… - latinapossibil1 : RT @PossibileIt: Alaa Abd el-Fattah, informatico, attivista per i diritti, volto della primavera araba. Arrestato nel 2019 dal regime egizi… - ilLupoNer0 : RT @BoysItalian: Il membro di oggi è @jo20951 si vergogna un po’ ma secondo me se Rt è gli mettiamo tanti like ci fa vedere anche il suo b… - SalvoBarbaro : RT @PossibileIt: Alaa Abd el-Fattah, informatico, attivista per i diritti, volto della primavera araba. Arrestato nel 2019 dal regime egizi… -