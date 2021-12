'Ndrangheta:Pittelli, lettera a Carfagna non per interferire (Di lunedì 20 dicembre 2021) L'avvocato ed ex parlamentare Giancarlo Pittelli, è intervenuto per la prima volta nel processo Rinascita Scott, in cui è imputato per dire che quando i suoi difensori lo autorizzeranno offrirà tutti ... Leggi su notizie.tiscali (Di lunedì 20 dicembre 2021) L'avvocato ed ex parlamentare Giancarlo, è intervenuto per la prima volta nel processo Rinascita Scott, in cui è imputato per dire che quando i suoi difensori lo autorizzeranno offrirà tutti ...

reportrai3 : Il 27 dicembre 2018 Niccolò Pesce trasferisce 300mila euro di Sacchi sul conto corrente personale di Pittelli, ex s… - ilquotidianoweb : #Ndrangheta, #Pittelli in aula: «#Carfagna è una vecchia amica, contro di me una campagna mediatica»… - fullNam35087976 : RT @Womenred3: @GiorgiaMeloni @vincesofo @FratellidItalia @Atreju2021 Perché? Secondo te e quell'altro Berlusconi è patriota? Un stalliere… - Womenred3 : @GiorgiaMeloni @vincesofo @FratellidItalia @Atreju2021 Perché? Secondo te e quell'altro Berlusconi è patriota? Un s… - gianpi36590925 : RT @reportrai3: Il 27 dicembre 2018 Niccolò Pesce trasferisce 300mila euro di Sacchi sul conto corrente personale di Pittelli, ex senatore… -

Ultime Notizie dalla rete : Ndrangheta Pittelli 'Ndrangheta:Pittelli, lettera a Carfagna non per interferire "Ex amica" l'ha definita l'avvocato Salvatore Staiano, difensore di Pittelli, che ha chiesto al collegio la revoca della decisione dei giudici. Il difensore ha parlato di un uomo professionalmente, ...

Rinascita, chiesta ennesima scarcerazione per Pittelli ... Pittelli lascia il carcere: disposti i domiciliari 19 ott 2021 Mala pigna, il procuratore ... Scacco al traffico illecito tra 'ndrangheta e colletti bianchi 19 ott 2021 La 'ndrangheta e il traffico di ...

'Ndrangheta, Pittelli in aula: «Carfagna è una vecchia amica, contro di me una campagna mediatica» Il principale imputato di "Rinascita Scott" è intervenuto per la prima volta: dalla lettera scritta al Ministro al tentativo strenuo di difesa ...

