Maria | custode Aler a Calvairate | ' Così svento le occupazioni | mi minacciano ma non mollo'

(Di lunedì 20 dicembre 2021) 'Decoro e regole. Gli abusivi devono capire che da noi non c'è trippa per gatti. Io faccio tutto il possibile perché gli inquilini perbene possano vivere protetti nella loro casa'. La lotta al degrado ...

leggo.it

La lotta al degrado è una questione di principio per Maria Maccarone, la storica custode sociale dello stabile popolare Aler al civico 1 di via degli Etruschi, tra piazza Insubria e piazzale Cuoco, ...

«Decoro e regole. Gli abusivi devono capire che da noi non c'è trippa per gatti. Io faccio tutto il possibile perché gli inquilini perbene possano vivere protetti nella ...