"Le mie figlie divine…". Antonella e Lorena, morte a 23 e 19 anni dopo un terribile incidente (Di lunedì 20 dicembre 2021) Lo schianto, la tragedia e infine il dolore. Siamo a Roma, dove durante la giornata del 19 dicembre, due ragazze hanno perso la vita in un terribile incidente. Si chiamavano Antonella e Lorena Flores Chevez, di 23 e 19 anni. Le due giovani hanno perso la vita in un incidente stradale avvenuto su via Cilicia, in direzione san Giovanni. Lo schianto è avvenuto alle prime luci dell'alba, intorno alle 5.30 del mattino, all'altezza del civico 53. Qui, la sorella più grande, Antonella, alla guida di Peugeot 307, ha perso, per cause ancora da accertare, il controllo dell'auto, finendo contro un albero a bordo strada. Immediato l'intervento dei sanitari che non hanno potuto far altro che constatare la morte delle giovani sorelle ...

