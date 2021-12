Lazio, Immobile in dubbio: spunta anche la quarantena fiduciaria (Di lunedì 20 dicembre 2021) Non solo febbre e gastroenterite, ma anche una quarantena da rispettare per Immobile, la moglie Jessica infatti è postitiva al Covid Tra Lazio e il dubbio Immobile spunta un altro retroscena, la positività al Covid della moglie Jessica. anche per questo Ciro non si sta allenando. La sua quarantena fiduciaria scadrà a mezzanotte di domani, alla viglia della sfida contro il Venezia. Altro punto che mette ancor più in dubbio la sua presenza al Penzo. L’attaccante biancoceleste non si allenerà e anche dovesse essere convocato, non verrà rischiato dal tecnico Maurizio Sarri. A riferirlo Il Tempo. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di lunedì 20 dicembre 2021) Non solo febbre e gastroenterite, maunada rispettare per, la moglie Jessica infatti è postitiva al Covid Trae ilun altro retroscena, la positività al Covid della moglie Jessica.per questo Ciro non si sta allenando. La suascadrà a mezzanotte di domani, alla viglia della sfida contro il Venezia. Altro punto che mette ancor più inla sua presenza al Penzo. L’attaccante biancoceleste non si allenerà edovesse essere convocato, non verrà rischiato dal tecnico Maurizio Sarri. A riferirlo Il Tempo. L'articolo proviene da Calcio News 24.

