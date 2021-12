In Campania saranno sospesi 100 docenti No Vax (Di lunedì 20 dicembre 2021) Terremoto nel mondo della scuola. In Campania saranno sospesi circa 100 professori No Vax. Ad annunciarlo è l’assessore regionale all’Istruzione Lucia Fortini: “Non credo che in Campania avremo grandissimi problemi, saranno massimo un centinaio i docenti che dovranno essere sospesi da quello che mi dicono i dirigenti scolastici. Certo fa impressione, e lo dico da L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia. Leggi su teleclubitalia (Di lunedì 20 dicembre 2021) Terremoto nel mondo della scuola. Incirca 100 professori No Vax. Ad annunciarlo è l’assessore regionale all’Istruzione Lucia Fortini: “Non credo che inavremo grandissimi problemi,massimo un centinaio iche dovranno essereda quello che mi dicono i dirigenti scolastici. Certo fa impressione, e lo dico da L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia.

mendevrose : @lasuaollg qui in Campania dal 23 ci saranno nuove restrizioni ed io, per il secondo anno consecutivo, non potrò fe… - DavidePaolicchi : @ilpost Non credo minimamente che la #Campania, intesa come istituzione regionale, sia in grado di esercitare dei c… - gemin_steven98 : RT @ilpost: In Campania saranno vietate le feste nei locali - andrea_falivene : RT @ilpost: In Campania saranno vietate le feste nei locali - ilpost : In Campania saranno vietate le feste nei locali -