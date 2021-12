Grave incidente d’auto a Latina: feriti una mamma e due bimbi (Di lunedì 20 dicembre 2021) Guidava con i suoi due figli in auto, stava percorrendo via Torrenuova, Latina, quando è avvenuto lo scontro. Il fatto è avvenuto oggi nel tardo pomeriggio: la macchina condotta dalla donna ha impattato contro un’altra, finendo così fuori strada. Nello scontro, la cui dinamica è ancora da accertare, sono rimaste ferite quattro persone, tra cui la mamma e i suoi due bambini. Sono stati tutti trasportati in ospedale, fortunatamente in condizioni non gravi. Sul posto è intervenuta la Polizia Stradale, che si sta occupando di eseguire le varie indagini per la giusta ricostruzione della dinamica. Presente anche la Questura di Latina. Seguono aggiornamenti. (Foto di repertorio) Leggi anche: Ostia, auto finisce in un fosso: 69enne in codice rosso su Il Corriere della Città. Leggi su ilcorrieredellacitta (Di lunedì 20 dicembre 2021) Guidava con i suoi due figli in auto, stava percorrendo via Torrenuova,, quando è avvenuto lo scontro. Il fatto è avvenuto oggi nel tardo pomeriggio: la macchina condotta dalla donna ha impattato contro un’altra, finendo così fuori strada. Nello scontro, la cui dinamica è ancora da accertare, sono rimaste ferite quattro persone, tra cui lae i suoi due bambini. Sono stati tutti trasportati in ospedale, fortunatamente in condizioni non gravi. Sul posto è intervenuta la Polizia Stradale, che si sta occupando di eseguire le varie indagini per la giusta ricostruzione della dinamica. Presente anche la Questura di. Seguono aggiornamenti. (Foto di repertorio) Leggi anche: Ostia, auto finisce in un fosso: 69enne in codice rosso su Il Corriere della Città.

