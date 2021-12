Erdogan: l’Islam mi impone di abbassare i tassi. La lira precipita, poi recupera con piano salva-risparmi (Di lunedì 20 dicembre 2021) L’ultima sortita del presidente fa scivolare ancora la lira turca che precipita oltre quota 20 sull’euro. Il recupero dopo l’annuncio di un piano straordinario per tutelare i depositi in valuta locale Leggi su ilsole24ore (Di lunedì 20 dicembre 2021) L’ultima sortita del presidente fa scivolare ancora laturca cheoltre quota 20 sull’euro. Il recupero dopo l’annuncio di unstraordinario per tutelare i depositi in valuta locale

Advertising

SaffronHorizon : RT @lauranaka: Invocare l'#Islam non basta, #Erdogan lo sa e sforna piano 'salva' #LiraTurca Obiettivo: frenare la febbre del suo popolo ch… - giu33liana : RT @lauranaka: Invocare l'#Islam non basta, #Erdogan lo sa e sforna piano 'salva' #LiraTurca Obiettivo: frenare la febbre del suo popolo ch… - MaurilioVitto : RT @lauranaka: Invocare l'#Islam non basta, #Erdogan lo sa e sforna piano 'salva' #LiraTurca Obiettivo: frenare la febbre del suo popolo ch… - smilypapiking : RT @lauranaka: Invocare l'#Islam non basta, #Erdogan lo sa e sforna piano 'salva' #LiraTurca Obiettivo: frenare la febbre del suo popolo ch… - LaCiuraRaffaele : RT @lauranaka: Invocare l'#Islam non basta, #Erdogan lo sa e sforna piano 'salva' #LiraTurca Obiettivo: frenare la febbre del suo popolo ch… -